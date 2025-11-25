ЗСУ завдали удару по російському літаку А-60 — Генштаб

Генеральний штаб України підтвердив, що Сили оборони завдали удару по російському експериментальному літаку А-60 під час атаки на авіазавод «ТАНТК ім. Г.М. Берієва» в Таганрозі.



Удар відбувся вночі 25 листопада. Підрозділи Ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем застосували реактивні БПЛА «Барс» і крилаті ракети «Нептун» для ураження низки стратегічних об’єктів РФ.



Окрім заводу «Берієва», підтверджено ураження підприємства «Атлант Аеро», що виробляє БПЛА «Молнія». На територіях зафіксовано потужні вибухи та масштабні пожежі.



А-60 — експериментальний літак на базі Іл-76, який РФ використовує в проєктах бойових лазерних систем. На заводі також ремонтують літаки ДРЛВ А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.



Також Сили оборони успішно уразили нафтотермінал «Шесхаріс» у Новоросійську та Туапсинський НПЗ. За попередніми даними, пошкоджено нафтові стендери та пускову установку ЗРК С-400.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»