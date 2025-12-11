Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи
11 декабря 2025, 13:16

Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи

Фото: Донецкая прокуратура Фото: Донецкая прокуратура

В Чечелевском районном суде Днепра продолжают рассматривать дело Игоря Яковенко, которому вменяют тяжкие преступления против национальной безопасности Украины. По версии следствия, он распространял сведения о передвижении и размещении украинских военных и вооружения во время действия военного положения.


В суд Днепра 5 декабря поступила просьба: народный депутат Украины обратился с заявлением взять обвиняемого на поруки. Парламентарий также попросил рассмотреть его обращение в формате видеоконференции — подключиться он хотел из здания Большой палаты Верховного Суда, объяснив, что физически не может приехать в Днепр, поскольку находится в Киеве.

Суд внимательно изучил заявление, но пришел к выводу, что выполнить эту просьбу сейчас невозможно, поскольку рассмотрение депутатского обращения тесно связано с другим процессом — срочным ходатайством прокурора о продлении меры пресечения для обвиняемого. Закон требует, чтобы такие ходатайства рассматривались без промедления, максимум в течение 72 часов.

Документы прокурора поступили в суд утром 4 декабря, а крайний срок их рассмотрения истекал 7 декабря, причем приходился на выходной. Организация видеосвязи с Верховным Судом могла сорвать этот срок. В то же время суд подчеркнул: депутат не лишен права участвовать дистанционно. Просто для этого нужно заранее подать просьбу об онлайн-участии через личные технические средства.

В итоге суд отказал народному депутату в проведении заседания в режиме видеоконференции именно из помещения Большой палаты Верховного Суда. Решение вступило в силу сразу и не подлежит отдельному обжалованию.

На фоне этого процесса суд также продлил арест наместника Святогорской лавры, митрополита Арсения. Ему предстоит оставаться под стражей как минимум до 3 февраля 2026 года — и без возможности внесения залога. Такое решение зафиксировано в Едином реестре судебных решений.

Как уточняется, митрополит сейчас находится в следственном изоляторе, а его интересы представляет адвокат, назначенный системой бесплатной правовой помощи.

Напомним, следствие установило, что в мае и июне 2022 года во время публичных выступлений подозреваемый отрицал факт вооруженной агрессии РФ и возлагал ответственность за гибель священнослужителей, монахини и разрушение храмовых сооружений на Вооруженные силы Украины.

Митрополит Арсений находится под стражей с апреля 2024 года. В октябре 2025 года его отпустили под залог, но вскоре снова взяли под стражу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Люди
митрополит Арсений
Прочее
Суд
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
16:48
ВСУ поразили Алчевский металлургический комбинат
все новости
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
15:00
На Черниговщине ликвидировали прорыв российской ДРГ из 15 бойцов
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
14:14
Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших
13:33
Беларусь усиливает торговую зависимость от России — отчет СВР
13:16
Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи
12:51
Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
12:06
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:04
ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11:31
В РФ оштрафовали студента за поиск информации об «Азове»
11:23
Российские войска из «Смерча» обстреляли Славянск: в городе повреждены дома
11:17
Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
10:50
РФ атаковала Украину «Шахедами» и «Искандерами»: данные ПВО
10:36
Украинские дроны поразили крупнейшую нефтеплатформу РФ на Каспии
10:35
Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
09:59
Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске
09:51
Украинские военные разбили мотоколонну армии РФ под Покровском
09:15
На Ровенщину прибыл 38-й эвакуационный поезд из Донецкой области
09:02
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области: ранены пять человек
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому флагу в Северске. Фото: кадр из видео Небольшим отдельным группам российских войск удается проникать в подвалы многоэтажек в Северске – ВСУ
11 декабря, 12:51
Украинский флаг в центре Покровска. Фото: кадр из видео ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска
11 декабря, 12:04
ВС РФ убили гражданского под Купянском. Кадр из видео Под Купянском россияне убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном
11 декабря, 11:17
Эвакуация раненого при помощи НРК. Кадр из видео Наземный дрон 92-й бригады эвакуировал раненого под огнем
11 декабря, 10:35
Авиаудар по оккупантам в многоэтажке Степногорска. Украинская авиация дважды ударила HAMMER по позициям РФ в Степногорске
11 декабря, 09:59
Уничтожение российской мотоколонны под Покровском. Кадр из видео Украинские военные разбили мотоколонну армии РФ под Покровском
11 декабря, 09:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор