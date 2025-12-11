Суд в Днепре продлил арест наместника Святогорской лавры и отказал депутату в видеосвязи

Фото: Донецкая прокуратура

В Чечелевском районном суде Днепра продолжают рассматривать дело Игоря Яковенко, которому вменяют тяжкие преступления против национальной безопасности Украины. По версии следствия, он распространял сведения о передвижении и размещении украинских военных и вооружения во время действия военного положения.



В суд Днепра 5 декабря поступила просьба: народный депутат Украины обратился с заявлением взять обвиняемого на поруки. Парламентарий также попросил рассмотреть его обращение в формате видеоконференции — подключиться он хотел из здания Большой палаты Верховного Суда, объяснив, что физически не может приехать в Днепр, поскольку находится в Киеве.



Суд внимательно изучил заявление, но пришел к выводу, что выполнить эту просьбу сейчас невозможно, поскольку рассмотрение депутатского обращения тесно связано с другим процессом — срочным ходатайством прокурора о продлении меры пресечения для обвиняемого. Закон требует, чтобы такие ходатайства рассматривались без промедления, максимум в течение 72 часов.



Документы прокурора поступили в суд утром 4 декабря, а крайний срок их рассмотрения истекал 7 декабря, причем приходился на выходной. Организация видеосвязи с Верховным Судом могла сорвать этот срок. В то же время суд подчеркнул: депутат не лишен права участвовать дистанционно. Просто для этого нужно заранее подать просьбу об онлайн-участии через личные технические средства.



В итоге суд отказал народному депутату в проведении заседания в режиме видеоконференции именно из помещения Большой палаты Верховного Суда. Решение вступило в силу сразу и не подлежит отдельному обжалованию.



На фоне этого процесса суд также продлил арест наместника Святогорской лавры, митрополита Арсения. Ему предстоит оставаться под стражей как минимум до 3 февраля 2026 года — и без возможности внесения залога. Такое решение зафиксировано в Едином реестре судебных решений.

Как уточняется, митрополит сейчас находится в следственном изоляторе, а его интересы представляет адвокат, назначенный системой бесплатной правовой помощи.

Напомним, следствие установило, что в мае и июне 2022 года во время публичных выступлений подозреваемый отрицал факт вооруженной агрессии РФ и возлагал ответственность за гибель священнослужителей, монахини и разрушение храмовых сооружений на Вооруженные силы Украины.



Митрополит Арсений находится под стражей с апреля 2024 года. В октябре 2025 года его отпустили под залог, но вскоре снова взяли под стражу.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»