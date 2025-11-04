Настоятелю Святогірської лаври висунуто нову підозру — за проросійські заяви

Фото: Донецька обласна прокуратура

Настоятеля Святогірської Свято-Успенської лаври знову повідомили про підозру у скоєнні злочинів проти миру. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними слідства, митрополиту інкримінують виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вихваляння її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Його знову взяли під варту.



Слідство встановило, що у травні та червні 2022 року під час публічних виступів підозрюваний заперечував факт збройної агресії РФ та покладав відповідальність за загибель священнослужителів, черниці та руйнування храмових споруд на Збройні сили України.

Щодо священнослужителя також триває судовий розгляд у справі розповсюдження інформації про розміщення підрозділів Сил оборони (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Раніше суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте згодом апеляційний суд дозволив внесення застави у розмірі 1,5 млн грн, яку підозрюваний сплатив.



За інсайдерською інформацією, йдеться, ймовірно, про митрополита Святогірського Арсенія (у миру — Ігор Федорович Яковенко). Досудове розслідування скоєного ним злочину здійснюють співробітники Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Раніше, на запит редакції «Новини Донбасу», Донецька обласна прокуратура повідомила, що станом на 30 вересня 2025 року в судах перебуває 19 кримінальних проваджень, у яких фігурують звинувачення у воєнних злочинах. З 2021 року винесено два вироки, які вже набули чинності.