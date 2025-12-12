Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde

Украина готова рассмотреть создание демилитаризованной полосы на Донбассе как элемент компромисса для прекращения войны. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на участников переговорного процесса.



По информации газеты, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реализация такой зоны предусматривает отвод украинских и российских войск от нынешней линии соприкосновения. Речь идет о формировании буферной территории, свободной от любых военных подразделений.



Как сообщает Le Monde, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 11 декабря признал, что Киев «готов» пойти на территориальную уступку для достижения мира. По данным журналистов, создание демилитаризованной зоны стало одним из ключевых пунктов обновленного американского мирного плана, который президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу накануне.



В подготовке этого предложения участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам Мерц, подтвердил канцлер. По оценке Киева, буферная зона на Донбассе должна включать отвод сил обеих сторон и дальнейшее размещение международного контингента.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»