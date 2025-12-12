Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde
12 декабря 2025, 11:55

Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde

Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde

Украина готова рассмотреть создание демилитаризованной полосы на Донбассе как элемент компромисса для прекращения войны. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на участников переговорного процесса.

По информации газеты, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реализация такой зоны предусматривает отвод украинских и российских войск от нынешней линии соприкосновения. Речь идет о формировании буферной территории, свободной от любых военных подразделений.

Как сообщает Le Monde, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц 11 декабря признал, что Киев «готов» пойти на территориальную уступку для достижения мира. По данным журналистов, создание демилитаризованной зоны стало одним из ключевых пунктов обновленного американского мирного плана, который президент Украины Владимир Зеленский передал Дональду Трампу накануне.

В подготовке этого предложения участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам Мерц, подтвердил канцлер. По оценке Киева, буферная зона на Донбассе должна включать отвод сил обеих сторон и дальнейшее размещение международного контингента.

Напомним, «Новости Донбасса» сообщали, что Зеленский раскрыл детали плана США по окончанию войны: гарантии, демилитаризация и численность ВСУ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Сша Рф
Прочее
Мирный план демилитаризованная зона на Донбассе

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
12:52
Сальдо предложил Беларуси часть Херсонского побережья под «курорты»
12:26
Пушилин перенес главную елку Донецка на «после победы»
11:33
На ВОТ Запорожской области оккупанты меняют книги на русские раскраски
17:25
Жители захваченного Мариуполя остались без жилья, они обратились к Путину
15:34
ВСУ ударили по ряду объектов россиян на оккупированных территориях Донбасса
14:55
MAX упал по всей РФ: навязанный сервис осложнил жизнь украинцам в оккупации
14:08
В группировке «ЛНР» украинца приговорили к 20 годам заключения
13:53
Оккупанты три месяца не выплачивают зарплаты в колледже Новой Каховки
11:32
Избивали, пытали, взорвали в машине: четверо военных РФ осуждены за убийство американца Рассела Бентли в Донецке
все новости
14:00
Мариупольца осудили в РФ на 18 лет после признания под давлением
13:23
Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
13:09
В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12:52
Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12:09
Россия ночью дронами ударила по энергетике в Донецкой области: без света значительное количество потребителей
11:55
Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе — Le Monde
11:52
Российские войска из артиллерии обстреляли Константиновку: есть раненый
11:21
В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы
10:55
Украину накрыла ракетная тревога: пуски Ту-95МС и угроза в 10 областях
10:31
«Шахед» атаковал Славянск: в городе повреждены административные здания и столовая
10:30
РФ изменила маршруты Ту-95МС и Ту-160: удары наносят с Дальнего Востока
10:20
Российская армия ударила по Краматорску: беспилотник попал в крышу девятиэтажки
10:06
Войска РФ за сутки ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли два человека, еще три – ранены
09:50
«Шахеды» ночью атаковали Павлоград: загорелись дома, погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
09:04
Российские войска продвинулись под Мирноградом – DeepState
08:33
«Шахтер» за три минуты гарантировал себе евровесну, обыграв «Хамрун»
06:04
Зеленский раскрыл детали плана США по окончанию войны: гарантии, демилитаризация и численность ВСУ
22:34
Крым вечером атаковали беспилотники, поражен самолет Ан-26: есть информация о жертвах
21:42
Военные уничтожили РСЗО «Град» и пехотные группы оккупантов в Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Оккупант на костылях. Раненые оккупанты шли в атаку на костылях под Добропольем
12 декабря, 13:23
Иллюстрация. Фото: 36-я бригада морской пехоты ВСУ В Одессе сотрудники ТЦК избили морпеха и защитника Мариуполя, который вернулся из плена – общественная организация
12 декабря, 13:09
Стрельба по FPV на оптоволокне. Украинские военные сбили российский FPV-дрон возле жилого района
12 декабря, 12:52
В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы В Орске вспыхнул завод «Ростеха», выпускающий артиллерийские гильзы
12 декабря, 11:21
Горит очередной НПЗ на этот раз в городе Ярославль. Дроны атаковали Ярославль: взрывы и пожар на НПЗ «Славнефть‑ЯНОС»
12 декабря, 09:18
Последствия атаки на химзавод в Великом Новгороде. Фото: соцсети Атака на химзавод в Великом Новгороде: на предприятии возник пожар, остановили работу пять цехов
11 декабря, 15:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор