Нічна атака по Житомирщині: загинула дитина, є поранені

Фото: Суспільне Житомир

Унаслідок нічних російських ударів по території Житомирської області загинула дитина 2021 року народження. Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.



За оновленою інформацією, дитину з тяжкими пораненнями госпіталізували, медики тривалий час боролися за її життя, однак врятувати не змогли.



Крім того, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях під наглядом лікарів. Загалом станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих та одну загиблу людину внаслідок російських обстрілів Житомирщини цієї ночі.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих у Святошинському районі Києва внаслідок атаки російських БПЛА «Шахед».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»