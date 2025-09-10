Російська атака на Житомирщину: один загиблий та руйнування

Наслідки російської атаки на Житомирщину Фото: Житомирська ОВА

Сьогодні, 10 вересня, в ході комбінованої повітряної атаки противник завдав удару по території Житомирської області, застосувавши дрони-камікадзе та крилаті ракети.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

В результаті атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено декілька приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по західних областях України. Основними цілями обстрілу стали Житомир, Вінниця, Калуш та Львів. Безпілотники атакували Луцьк, Львів, Вінницьку, Донецьку та Одеську області.