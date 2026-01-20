Морпіхи ЗСУ вразили диспетчерську аеродрому у Джанкої

Бійці 426-го полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти успішно вразили об’єкти військового аеродрому в Криму. Відео удару було опубліковано 20 січня Військово-Морськими Силами України.



«Ми вже розширилися до полку безпілотних систем — і наші цілі стали значно дальшими, ніж учора. Те, що вважалося недосяжним, перестало бути безпечним. Якщо ми дісталися до перших із найкраще захищених аеродромів — дістанемося й до всього іншого. Ворог може ховатися, укріплюватися, будувати ілюзію контролю. Але не існує такої глибини, куди не долетить наша воля. Далі буде жорсткіше. Далі буде точніше. Далі буде невідворотно», — зазначили в полку.







Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»