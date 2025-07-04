На збитому у РФ дроні знайшли рядок з української пісні про Джанкой

Слова з пісні про Джанкой.

На одному зі збитих безпілотників у місті Шахти Ростовської області місцеві жителі знайшли уламки з написом — цитатою з пісні українського гурту «Громадянин Топінамбур» про Джанкой. Відео опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



За словами очевидців, на крилах дрона було написано рядок: «колись наші танки дійдуть до Джанкоя».



Деякі з місцевих жителів зізналися, що не змогли прочитати послання, і поскаржилися на відсутність перекладу.



«Краще б написали ще й російською», - заявили вони.



У ніч атаки дрони також вражали Азов, Міллеровський і Тарасівський райони Ростовської області, повідомив губернатор Юрій Слюсар. За його даними, в селищі Долотинка внаслідок падіння дрона на житловий будинок загинула жінка.

В Азові було серйозно пошкоджено багатоквартирний будинок у Колонтаївському провулку — зруйновано дах, евакуйовано 120 людей. У Шахтах внаслідок атаки без світла залишилися шість тисяч мешканців. Уламки ще одного дрону впали на стадіон імені Лакомова.