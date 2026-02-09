У окупантів паливна криза на Херсонському напрямку

Скріншот

Воєнний рух українських та кримських татар «АТЕШ» повідомляє про серйозні перебої із паливним забезпеченням підрозділів російських окупаційних військ на окупованій частині Херсонської області.



За даними агентів, темпи постачання на Херсонському напрямку різко знизилися, через що командування запроваджує обмеження на використання техніки та переводить окремі підрозділи на «економний режим».



Особливо гостро брак паливно-мастильних матеріалів відчувається у підрозділах 337-го десантно-штурмового полку, що діють на Лівому березі Херсонської області, а також у мотострілецьких частинах, включаючи елементи 26-го мотострілецького полку. Фіксуються затримки з підвезення палива, неузгодженість графіків постачання та перебої із заправкою бронетехніки та автомобільного транспорту.



Як зазначають джерела, ключовою причиною кризи став успішний вогневий удар Сил оборони України по залізничному ешелону з паливом на наливній естакаді нафтобази в районі населеного пункту Гвардійське в Криму.



Внаслідок удару було порушено ланцюжки поставок, виник дефіцит палива та затримки з його розподілом безпосередньо у військах. За даними руху «АТЕШ», командування змушене в ручному режимі перерозподіляти запаси пального, що залишилися, віддаючи пріоритет окремим ділянкам, при цьому намагаючись приховати реальні масштаби проблем від особового складу.

Нагадаємо, ЗСУ уразили склади та пункти управління ЗС РФ у Новоекономічному Донецької області та у Розівці Запорізької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»