ЗСУ уразили склади та пункти управління ЗС РФ у Новоекономічному та Розівці

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про серію успішних ударів по воєнних об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також на території РФ.



У рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей противника підрозділами Сил оборони України в ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в районі тимчасово окупованого населеного пункту Розівка Запорізької області.



За даними Генштабу, об'єкт використовувався для зберігання ресурсів, необхідних для ведення бойових дій. Напередодні, в районі населеного пункту Красногірське на ТОТ Запорізької області, під удар потрапив район зосередження живої сили ворога.



Крім того, на ТОТ Донецької області, в районі населеного пункту Новоекономічне, було уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами російських військ.



Також підтверджено результати попередніх ударів по державному центральному міжвидовому полігону Міністерства оборони РФ «Капустін Яр» в Астраханській області.



Повідомляється про пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Дані про втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України 6-го і в ніч на 7 лютого завдали ударів по ряду воєнних об'єктів противника на ТОТ Донецької області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»