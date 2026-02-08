Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ уразили склади та пункти управління ЗС РФ у Новоекономічному та Розівці
08 лютого 2026, 13:19

ЗСУ уразили склади та пункти управління ЗС РФ у Новоекономічному та Розівці

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про серію успішних ударів по воєнних об'єктах ЗС РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, а також на території РФ.

У рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей противника підрозділами Сил оборони України в ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення російського підрозділу в районі тимчасово окупованого населеного пункту Розівка Запорізької області.

За даними Генштабу, об'єкт використовувався для зберігання ресурсів, необхідних для ведення бойових дій. Напередодні, в районі населеного пункту Красногірське на ТОТ Запорізької області, під удар потрапив район зосередження живої сили ворога.

Крім того, на ТОТ Донецької області, в районі населеного пункту Новоекономічне, було уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами російських військ.

Також підтверджено результати попередніх ударів по державному центральному міжвидовому полігону Міністерства оборони РФ «Капустін Яр» в Астраханській області.

Повідомляється про пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Дані про втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України 6-го і в ніч на 7 лютого завдали ударів по ряду воєнних об'єктів противника на ТОТ Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
ТОТ Запорізької області ураження воєнних об'єктів РФ ТОТ Донецької області Капустін Яр
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
