У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500

Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку.

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові зафіксували удари по житловому кварталу із застосуванням фосфорних боєприпасів. Відео оприлюднила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.



За даними військових, після цього по місту було також завдано удару авіабомбою ФАБ-1500. Зйомку здійснили пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону.



За офіційною інформацією, у Костянтинівці залишаються близько 2 тисяч цивільних мешканців. Повідомляється про атаки FPV-дронів на цивільний транспорт. На оприлюднених кадрах зафіксовано місцевого жителя, який намагався залишити місто на велосипеді.

Костянтинівка. Російські forces struck a residential area with phosphorus. The hit it with a 1.5-ton FAB-1500 bomb.



~2,000 civilians remain in the city. Вони є також hunted по FPV drones.



The man on the bicycle був clearly a civilian.



Це є terror. #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/rGD2cQiAIN — 28th Mechanized Brigade of the UGF (@28ombr) February 27, 2026

Раніше українські військові опублікували кадри Костянтинівки «до та після» ударів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»