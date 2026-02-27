Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
27 лютого 2026, 14:34

У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500

Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку. Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку.

У місті Костянтинівка Донецької області українські військові зафіксували удари по житловому кварталу із застосуванням фосфорних боєприпасів. Відео оприлюднила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

За даними військових, після цього по місту було також завдано удару авіабомбою ФАБ-1500. Зйомку здійснили пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону.

За офіційною інформацією, у Костянтинівці залишаються близько 2 тисяч цивільних мешканців. Повідомляється про атаки FPV-дронів на цивільний транспорт. На оприлюднених кадрах зафіксовано місцевого жителя, який намагався залишити місто на велосипеді.

Раніше українські військові опублікували кадри Костянтинівки «до та після» ударів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Костянтинівка
Інше
Фосфорні боєприпаси ФАБ-1500
Організації
28 ОМБр

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
21:52
ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Донецькій області
19:11
ISW: Кремль готує поетапний призов резервістів без «великої мобілізації»
13:13
ССО уразили С-400 та знищили «Панцир-С1» у Криму
09:52
На окупованій Луганщині дітей з семи років вчитимуть стріляти та керувати дронами – ОВА
19:55
На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»
18:11
Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла
16:58
Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram
16:30
Українські дрони знищили РСЗВ, ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів у Криму та Запорізькій області
16:15
Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області
15:44
ЗСУ вразили на окупованій Донеччині пункти управління та склади боєприпасів росіян
14:56
Акція спротиву відбулася в окупованих містах від Донецька до Ялти
16:24
Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram
16:20
Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло
15:30
На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію
12:44
У Донецькій області уражені склади боєприпасів та технічних засобів окупантів
10:40
Реєстрація нерухомості та квартири у Маріуполі: нові правила для українців в окупації
10:30
У Луганську бізнес зобов’язують встановлювати камери
15:20
Заручники «руського миру»: що дало окупованому Донбасу визнання РФ
усі новини
09:50
Ізраїль та США завдають ударів по ядерних об'єктах в Ірані
22:40
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
21:33
На чергове судове засідання Неля Штепа знову не з'явилася: експертизу щодо її стану здоров'я завершено
20:59
Війська РФ атакували Краматорськ, є багато пошкоджень
20:46
Світло вимикатимуть усім: «Укренерго» заявило про графіки на 28 лютого
20:20
У Львові планують збудувати квартири для маріупольців
19:57
Після відключення Starlink армія РФ майже без зв'язку — Федоров
19:17
У Донецькій області перебувають на обліку 19 звільнених з полону військовослужбовців
17:52
«Шахтар» дізнався суперника в 1/8 Ліги конференцій
17:42
РФ відсувала дедлайни із захоплення Донецької області до десяти разів
17:41
На Донеччині запрацював окремий антидроновий батальйон поліції особливого призначення
17:17
Правозахисники закликали Зеленського ветувати закон про обов'язкову евакуацію
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
16:16
ГУР оприлюднило перехоплення про небажання штурму в армії РФ
16:04
ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
15:49
З 27 лютого в низці населених пунктів Донеччини діє нова комендантська година
15:11
На Донеччині зруйновано греблю: РФ посилює тиск на Костянтинівку
14:45
Слов'янськ та громада – під масованим обстрілом РФ: понад 10 будинків пошкоджені, є поранена
14:34
У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
14:30
У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Луганську: ЗСУ також вдарили по складу ПММ під Маріуполем
13:23
На антидронові сітки додатково виділили 1,6 млрд грн
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
12:05
Війська Росії атакували енергетику у Донецькій області: частина абонентів без світла
11:55
На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
11:36
У Слов'янську через пічне опалення загорівся будинок: загинула жінка
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
10:51
Російська авіація скинула авіабомбу на Добропілля: пошкоджений будинок, є поранена
10:38
Російський БПЛА вночі атакував Краматорськ: удар прийшовся по критичній інфраструктурі
усі новини
ВІДЕО
Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів. Фото: ОП Вже підготовлено плани щодо областей щодо відновлення захисту енергооб'єктів — Зеленський
27 лютого, 22:40
В окупованому Маріуполі вперше виписали штраф. Фото: скриншот У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
27 лютого, 21:58
Удар по російському ЗРГК «Панцир-С1» на «Азовсталі». Фото: кадр із відео ЗСУ уразили російську систему ППО «Панцир-С1» на «Азовсталі» в окупованому Маріуполі
27 лютого, 16:04
Скидання фосфорних бомб на Костянтинівку. У Костянтинівці зафіксували удари фосфором та ФАБ-1500
27 лютого, 14:34
Фото: Кримський Розслідувач На Трипільській ТЕС викрили розкрадання понад 50 млн грн — Кравченко
27 лютого, 11:55
Лазерне підсвічування російського БПЛА перед атакою. Ан-28 з Minigun ліквідував ударний БПЛА «Герань-2»
27 лютого, 09:29

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір