«ДНР» сообщила об обстрелах Донецка, Александровки и Макеевки: Двое погибших и 14 раненых

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «ДНР», гражданские погибли в Кировском районе Донецка и Александровке.



Ранения различной степени тяжести получили 14 человек в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Макеевке.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли трое мирных жителей. Пять человек были ранены.



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