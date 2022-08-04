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«ДНР» сообщила об обстрелах Донецка, Александровки и Макеевки: Двое погибших и 14 раненых

04 августа 2022, 10:42

«ДНР» сообщила об обстрелах Донецка, Александровки и Макеевки: Двое погибших и 14 раненых

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки погибли два человека. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».

Как уверяют в «ДНР», гражданские погибли в Кировском районе Донецка и Александровке.

Ранения различной степени тяжести получили 14 человек в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка и Макеевке.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли трое мирных жителей. Пять человек были ранены.

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