«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених

04 серпня 2022, 10:42

«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло двоє людей. Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».

Як запевняють у «ДНР», цивільні загинули у Кіровському районі Донецька та Олександрівці.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 осіб у Київському, Кіровському, Куйбишевському та Петрівському районах Донецька та Макіївці.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинули троє мирних жителів. П'ятеро людей було поранено.

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