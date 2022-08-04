«ДНР» повідомила про обстріли Донецька, Олександрівки та Макіївки: Двоє загиблих та 14 поранених

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області за добу загинуло двоє людей. Про це повідомляє так звана «СЦКК ДНР».



Як запевняють у «ДНР», цивільні загинули у Кіровському районі Донецька та Олександрівці.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 осіб у Київському, Кіровському, Куйбишевському та Петрівському районах Донецька та Макіївці.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області від обстрілів з боку російських військ за добу загинули троє мирних жителів. П'ятеро людей було поранено.



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