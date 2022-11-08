Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої двадцятки» на Балі в Індонезії. Про це у коментарі «Суспільному» розповів речник президента Сергій Нікіфоров.



«У якомусь форматі, звісно, Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу», – сказав Никифоров.



Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, що це буде онлайн-формат.



Раніше, 3 листопада, президент заявив у розмові з журналістами, що не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін.