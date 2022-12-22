«Він усім брехав». Зеленський не вважає за потрібне відправляти меседжі Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає за потрібне відправляти будь-які меседжі президенту Росії Володимиру Путіну.



«Що стосується того, який меседж послати Путіну: я стою сьогодні тут — у США поряд із президентом Байденом, тому що я його поважаю, як людину і як президента, і як людину за її людяність. І для мене він суб'єкт. Історичні людини. І я можу посилати меседжі Байдену»,— сказав Зеленський на прес-конференції з президентом США Джо Байденом у Білому домі.



Зеленський нагадав, що став президентом у 2019 році, після чого відбулася Нормандська зустріч.



«Тоді ми надсилали максимальні меседжі Путіну, щоб у жодному разі не було повномасштабного вторгнення, щоб зупинити агресію, щоб відновити нашу територіальну цілісність, щоб знайти дипломатичне взаєморозуміння»,— додав він.

За словами Зеленсокго, тоді Путін брехав усьому світу, говорячи про те, що не вторгнеться з повномасштабною війною в Україну.



«Він казав, що такого ніколи не буде. Він всім брехав. Які меседжі можна йому, після того, як він отруїв наше спокійне життя і бачить себе, судячи з його меседжів, що після України він каже: можемо піти далі, де раніше була потужна присутність СРСР. Навіщо людині з, як я вважаю, хворим ставленням до світу і абсолютно неадекватним, навіщо йому відправляти меседжі?» — підкреслив Зеленський.



З його слів, сьогодні саме Путін має бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу.



«Він більше не суб'єкт. Він має бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його народу та його держави. Тому це його право», — резюмував український лідер.