Армия РФ обстреляла Авдеевку, Бахмут и Великую Новоселку из «Градов» и артиллерии

Российские войска за минувшие сутки десять раз ударили по территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Оккупанты обстреляли Авдеевку, Бахмут и Великую Новоселку из «Градов» и артиллерии. За сутки армией РФ уничтожены и повреждены 11 жилых домов в регионе.

Шесть раз армия России ударила по Авдеевке, в городе разрушены снарядами армии РФ около 10 частных домов. В Бахмуте оккупанты ударили по многоквартирному дому.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 84 человека, с начала обязательной эвакуации – более 33 867 человек, среди них 5041 – дети, 1979 – люди с инвалидностью.

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