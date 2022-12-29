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Данилов: ВСУ могут проводить военные операции на территории РФ, если это нужно для защиты страны

29 декабря 2022, 23:12

Данилов: ВСУ могут проводить военные операции на территории РФ, если это нужно для защиты страны

Вооруженные силы Украины могут оказаться на территории России, если это понадобится для защиты Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», – заявил Данилов в интервью Kyiv Post, отвечая на вопрос: может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины.

Он также отметил, что Украина будет реагировать в случае, если военные действия начнутся со стороны Беларуси.

«Когда будет принято решение, не дай Бог, что белорусы начинают военные действия, тогда мы будем реагировать», – сказал он, добавив, что пока не было инцидентов, когда бы белорусские военные прямо участвовали в войне России против Украины.

В то же время, по словам Данилова, Россия может продолжить свое давление на Александра Лукашенко, которого в США и ЕС не признают законно избранным президентом Беларуси, с целью вступления Беларуси в войну против Украины.

«Действия демонстрируют, что в настоящее время окончательной договоренности нет. Но это не значит, что Путин не будет пытаться в дальнейшем давить на Лукашенко. Это ведь не первая попытка Путина привлечь Лукашенко, как субъекта, в эту "кровавую мясорубку", которую РФ начала 24 февраля», – сказал секретарь СНБО.

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