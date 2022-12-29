В российском Белгороде слышали взрывы, работала ПВО

Белгород. Фото: Telegram

Жители Белгородской области РФ утром слышали несколько громких взрывов.



В сети публикуют фото и видео, на котором, предположительно, работает ПВО.





Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил работу ПВО над Белгородом и районом.



«Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — отметил Гладков.



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