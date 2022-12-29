Данилов: ЗСУ можуть проводити військові операції на території РФ, якщо це потрібно для захисту країни

Збройні сили України можуть опинитися на території Росії, якщо це знадобиться для захисту України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.



«Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця», – заявив Данилов в інтерв'ю Kyiv Post, відповідаючи на запитання: чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України.



Він також зазначив, що Україна реагуватиме у разі, якщо військові дії розпочнуться з боку Білорусі.



«Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси розпочинають військові дії, тоді ми реагуватимемо», – сказав він, додавши, що поки не було інцидентів, коли б білоруські військові прямо брали участь у війні Росії проти України.



Водночас, за словами Данилова, Росія може продовжити свій тиск на Олександра Лукашенка, якого у США та ЄС не визнають законно обраним президентом Білорусі з метою вступу Білорусі у війну проти України.



«Дії демонструють, що наразі остаточної домовленості немає. Але це не означає, що Путін не намагатиметься надалі тиснути на Лукашенка. Адже це не перша спроба Путіна залучити Лукашенка як суб'єкта в цю "криваву м'ясорубку", яку РФ почала 24 лютого», – сказав секретар РНБО.