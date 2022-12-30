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Оккупанты обстреляли Бахмут, погиб мирный житель

30 декабря 2022, 08:43

Оккупанты обстреляли Бахмут, погиб мирный житель

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб мирный житель. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Мирный житель стал жертвой обстрела в Бахмуте.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1282 мирных жителя. 2799 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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