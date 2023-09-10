В России заявили, что выяснили, кто исполнители и заказчики убийства Дугиной

В Совете безопасности России заявили, что установлены исполнители и заказчики убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина) и ряда других преступлений. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.



Он утвержадет, что кроме этого, был «предотвращен ряд терактов в отношении „руководителей“ Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров».



Другие детали не сообщаются.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Подмосковье, в котором она находилось.



Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге вечером 2 апреля. После взрыва российские органы заподозрили Дарью Трепову. Следствие считает, что она принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в которое было встроено взрывное устройство. На следующий день Дарью Трепову задержали. Басманный суд Москвы ее арестовал.



ФСБ РФ утверждает, что убийство Владлена Татарского совместно с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.



Затем МВД РФ объявило в розыск публициста Романа Попкова, которого связывают с убийством пропагандистского блогера Владлена Татарского.