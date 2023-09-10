У Росії заявили, що з'ясували, хто виконавці та замовники вбивства Дугіної

У Раді безпеки Росії заявили, що встановлені виконавці та замовники вбивства журналістів Дарії Дугіної та Владлена Татарського (Максима Фоміна) та низки інших злочинів. Про це в інтерв'ю «Російській газеті» повідомив заступник секретаря Ради безпеки РФ Юрій Коков.



Він стверджує, що крім цього, було «запобігло низці терактів щодо „керівників“ Республіки Крим, Херсонської та Запорізької областей, популярних громадських діячів, журналістів та блогерів».



Інші деталі не повідомляються.

Дар'я Дугіна загинула 20 серпня 2022 року внаслідок вибуху автомобіля у Підмосков'ї, в якому вона перебувала.



Владлен Татарський загинув внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі увечері 2 квітня. Після вибуху російські органи запідозрили Дар'ю Трепову. Слідство вважає, що вона принесла в кафе коробку з бюстом Татарського, в який було вбудовано вибуховий пристрій. Наступного дня Дар'ю Трепову затримали . Басманний суд Москви її заарештував .



ФСБ РФ стверджує , що вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Трепової готував громадянин України Юрій Денисов.



Потім МВС РФ оголосило у розшук публіциста Романа Попкова, якого пов'язують із вбивством пропагандистського блогера Владлена Татарського.