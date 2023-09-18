Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань

Окупаційні війська атакували Авдіївку та околиці Торецька на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна цивільна отримала поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, 18 вересня о 07:30 армія РФ обстріляла смт Північне міста Торецька, ймовірно, з артилерії. Від розриву снаряда загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий житель під час атаки знаходився на вулиці та отримав осколкове поранення грудної клітки.
Крім того, об 11:45 окупанти вдарили по Авдіївці. Від потрапляння боєприпасу до приватного сектору у дворі будинку загинула жінка.
Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.
Нагадаємо, російські війська завдали десять ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби, РСЗВ Град, Смерч, артилерію.