Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань

Росіяни обстріляли Авдіївку та околиці Торецька. Фото: Офіс генпрокурора

Окупаційні війська атакували Авдіївку та околиці Торецька на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще одна цивільна отримала поранення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



За даними слідства, 18 вересня о 07:30 армія РФ обстріляла смт Північне міста Торецька, ймовірно, з артилерії. Від розриву снаряда загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий житель під час атаки знаходився на вулиці та отримав осколкове поранення грудної клітки.

Крім того, об 11:45 окупанти вдарили по Авдіївці. Від потрапляння боєприпасу до приватного сектору у дворі будинку загинула жінка.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, російські війська завдали десять ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби, РСЗВ Град, Смерч, артилерію.