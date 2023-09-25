Вночі по Україні летіли «Шахеди» та ракети: скільки ворожих цілей збили і що відомо про атаку

У ніч проти 25 вересня російські окупанти в черговий раз атакували Україну крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та ударними БпЛА типу «Shahed». У пресслужбі Повітряних сил ЗС повідомили, скільки вдалося збити російських цілей.



«Пуски «шахедів» здійснювалися з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ-РФ), «Калібрів» — з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), «Оніксів» — із району Севастополя», — йдеться у повідомленні.



Усього зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування «Калібр»;

2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс»;

19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».



Крім того, за минулу добу ППО знищила три ударні БПЛА «Ланцет» та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.



Нагадаємо, раніше ми писали, що 24 вересня в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій залпом до восьми ракет типу «Калібр».