Перекидання ППО та будування «зубів дракона»: окупанти посилюють оборону Криму

Російські окупанти посилюють оборону тимчасово окупованого Криму через часті удари. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що, за інформацією від кримського підпілля, російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.



«Зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих «зубів дракона», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони розпочали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус.