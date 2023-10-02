Підземні ходи та бомбосховища: окупанти у Маріуполі продовжують будувати лінію оборони

Російські військовослужбовці завозять бетонні плити та конструкції до Маріупольського порту. Лінія оборони будується, щоб уповільнити наступ ЗСУ до узбережжя Азовського моря. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«По лінії Маріуполь-Мангуш-Ялта-Урзуф-Бердянськ і по трикутнику Микільське-Стародубівка-Розівка будуть такі вогневі пункти і накриватимуть викопані рови/окопи, перетворюючи їх на підземні ходи та реальні бомбосховища в польових умовах», — повідомив він.



За словами Андрющенка, довжина цих захищених укріплень вимірюється кілометрами.



«Тепер додайте сюди насипи, «зуби дракона» та кілометри колючого дроту. Такий вигляд має нова лінія оборони», — резюмував радник мера.



Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти посилюють оборону тимчасово окупованого Криму через часті удари.