Білий дім підтвердив передачу Україні ATACMS, а Залужний показав відео запуску

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увечері 17 жовтня показав відео запуску ракет ATACMS аеродромами на окупованих територіях. У Telegram головнокомандувач подякував партнерам за підтримку.





Як повідомлялося, а ніч на 17 жовтня українські військові провели операцію з ураження аеродромів в окупованих Бердянську та Луганську. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна вперше випустила ракети ATACMS щодо російських військових. За даними газети, американські ракети були таємно перекинуті в Україну кілька днів тому.



Президент Володимир Зеленський подякував США за допомогу і натякнув, що ракети ATACMS тепер мають Україну.



Білий дім офіційно підтвердив, що Україна нещодавно отримала далекобійні ракети ATACMS у модифікації, яка має дальність 165 кілометрів.



«Ми вважаємо, що це забезпечить значне посилення можливостей України на полі бою без ризику для нашої військової готовності», — сказала представниця Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон, пише «Європейська правда».