У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»

Володимира Рущака звільнено від виконання обов'язків «заступника голови уряду ДНР — міністра промисловості та торгівлі».



Відповідний указ №554 голови самопроголошеної «ДНР» Дениса Пушиліна опубліковано 17 листопада.



Рущак очолював окупаційне «міністерство промисловості та торгівлі» з березня 2020 року, у листопаді 2022-го став «заступником голови уряду – міністром промисловості та торгівлі».



Документ підписаний та набрав чинності 13 листопада.



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