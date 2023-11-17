У «ДНР» звільнили окупаційного «віце-прем'єр-міністра»

Володимира Рущака звільнено від виконання обов'язків «заступника голови уряду ДНР — міністра промисловості та торгівлі».
Відповідний указ №554 голови самопроголошеної «ДНР» Дениса Пушиліна опубліковано 17 листопада.
Рущак очолював окупаційне «міністерство промисловості та торгівлі» з березня 2020 року, у листопаді 2022-го став «заступником голови уряду – міністром промисловості та торгівлі».
Документ підписаний та набрав чинності 13 листопада.
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