В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState

Наступ російських військ на Авдіївку. Фото: DeepState

Ситуація в Авдіївці продовжує ставати все важчою для українських військових. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState.

За їхніми словами, 5 лютого російські окупанти «лізли з усіх щілин». Так, ЗС РФ фокусуються на закріпленні та насиченні особовим складом у старій Авдіївці та дачному поселенні біля коксохімічного заводу. Також вони намагалися зайняти міст над залізницею.



«На більшості позицій бої тривають досі. Десь ворогу вдалося просунутися, а десь Силам Оборони вдалося відбити атаки. Більш точна картина складеться в найближчі дні», — зазначили аналітики.



У DeepState відзначили, що у них виникає багато питань до підготовки оборонних споруд як навколо міста, так і в самій Авдіївці. Крім того, опубліковано мапу, що демонструє наступ росіян.

Нагадаємо, 3 лютого російська армія атакувала Авдіївку за допомогою авіації, в результаті було повністю зруйновано житловий будинок.