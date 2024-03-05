Макрон обсудит в Праге чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Прагу во вторник, чтобы прояснить позицию своей страны по плану Чехии по закупке снарядов за пределами Европы для Украины. Об этом сообщает Yahoo!news.



Макрон должен встретиться с президентом Чехии Петром Павлом и премьер-министром Петром Фиалой, а также выступить на ядерном форуме во время своего однодневного визита.



На конференции по безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел заявил, что Чешская Республика смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами континента.



Он сказал, что, работая с Канадой и Данией, чехи «идентифицировали» 500 000 снарядов 155-миллиметровых боеприпасов и 300 000 122-миллиметровых снарядов, которые партнеры Украины смогут поставить в течение нескольких недель, если будут необходимые средства.



Financial Times сообщила, что Прага надеется накопить 1,5 миллиарда долларов на оплату боеприпасов для Украины.



Фиала подтвердил на международной конференции в Париже на прошлой неделе, что около 15 стран готовы присоединиться к этой инициативе, включая Францию.



В свою очередь Макрон добавил, что его страна примет участие в этой инициативе, но не раскрыл никаких подробностей относительно размера своего вклада.



Нидерланды, например, уже пообещали пожертвовать 100 миллионов евро (108,5 миллиона долларов). Теперь Прага ожидает, что французский лидер выступит с конкретным обещанием в ходе переговоров во вторник.



Ранее сообщалось, что Франция изготовит 78 самоходных артиллерийских установок Caesar для нужд украинской армии.