Макрон обговорить у Празі чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України

Президент Франції Емманюель Макрон відвідає Прагу у вівторок, щоб прояснити позицію своєї країни щодо плану Чехії щодо закупівлі снарядів за межами Європи для України. Про це повідомляє Yahoo!news.



Макрон має зустрітися з президентом Чехії Петром Павлом та прем'єр-міністром Петром Фіалою, а також виступити на ядерному форумі під час свого одноденного візиту.



На конференції з безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел заявив, що Чеська Республіка спромоглася зібрати значну кількість зброї для України за межами континенту.



Він сказав, що працюючи з Канадою та Данією, чехи «ідентифікували» 500 000 снарядів 155-міліметрових боєприпасів та 300 000 122-міліметрових снарядів, які партнери України зможуть поставити протягом кількох тижнів, якщо будуть необхідні кошти.



Financial Times повідомила, що Прага сподівається зібрати 1,5 мільярда доларів на оплату боєприпасів для України.



Фіала підтвердив на міжнародній конференції в Парижі минулого тижня, що близько 15 країн готові приєднатися до цієї ініціативи, включаючи Францію.



Своєю чергою Макрон додав, що його країна візьме участь у цій ініціативі, але не розкрила жодних подробиць щодо розміру свого внеску.



Нідерланди, наприклад, уже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів). Тепер Прага очікує, що французький лідер виступить із конкретною обіцянкою під час переговорів у вівторок.



Раніше повідомлялося, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії.