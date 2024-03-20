Город Часов Яр разрушен на 70%, там остаются более 700 человек, — Филашкин

В прифронтовом городе Часов Яр Донецкой области до сих пор остаются 790 гражданских. Город разрушен примерно на 70%, однако в населенный пункт продолжают доставлять гуманитарную помощь. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«До полномасштабной войны в городе Часов Яр проживали 13 тысяч человек, сейчас – 790. Из них 90% — пожилые люди. Детей в городе нет. Обстановка сложная, но контролируемая. Город разрушен примерно на 70%», — подчеркнул он.



По словам Филашкина, оккупанты близко находятся от города, сейчас очень сложно завозить гуманитарную помощь. Несмотря на это, в городе и области продолжается принудительная эвакуация.



Ранее мы писали, что за 19 марта российские оккупанты атаковали Донецкую область. Известно, что пятеро людей получили ранения.