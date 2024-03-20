Місто Часів Яр зруйноване на 70%, там залишаються понад 700 людей, — Філашкін

В прифронтовому місті Часів Яр Донецької області досі залишаються 790 цивільних. Місто зруйноване приблизно на 70%, однак до населеного пункту продовжують доставляти гуманітарну допомогу. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«До повномасштабної війни в місті Часів Яр проживали 13 тисяч людей, наразі — 790. З них 90% — люди похилого віку. Дітей в місті немає. Обстановка складна, але контрольована. Місто зруйноване приблизно на 70%», — наголосив він.



За словами Філашкіна, окупанти близько знаходяться від міста, наразі дуже складно завозити гуманітарну допомогу. Попри це, в місті і в області загалом продовжується примусова евакуація.



Раніше ми писали, що за 19 березня російські окупанти атакували Донецьку область. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення.