Спасатели опубликовали фото с места «прилета» в Харькове

Спасатели ликвидируют пожар в Харькове после «прилета» российской ракеты. Фото: ГСЧС Украины

Пресс-служба ГСЧС Украины опубликовала фотографии с места пожара, который возник сегодня днем в результате ракетного удара оккупантов по Харькову.

Отмечается, что сегодня около 13:00 в результате ракетного удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о трех погибших и пяти раненых.

Спасатели отмечают, что под завалами могут быть еще люди.

Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте также работают психологи ГСЧС.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в свою очередь, заявил что в общей сложности под завалами могут находиться еще 10 человек.

Ранее сообщалось, что российские войска сегодня, 20 марта, ударили по Харькову. По состоянию на 14:45 было известно о трех погибших, еще пять человек получили ранения. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.