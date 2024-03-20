Рятувальники опублікували фото з місця «прильоту» у Харкові

Рятувальники ліквідують пожежу у Харкові після «прильоту» російської ракети. Фото: ДСНС України

Пресслужба ДСНС України опублікувала фотографії з місця пожежі, яка виникла сьогодні вдень внаслідок ракетного удару окупантів по Харкову.

Зазначається, що сьогодні близько 13:00 внаслідок ракетного удару у виробничу будівлю на території одного з підприємств міста сталася пожежа на площі понад 2 тисячі квадратних метрів.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих та п'ятьох поранених.

Рятувальники наголошують, що під завалами можуть бути ще люди.

Продовжуються аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, у свою чергу, заявив, що загалом під завалами можуть перебувати ще 10 осіб.

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні, 20 березня, вдарили по Харкову . Станом на 14:45 було відомо про трьох загиблих, ще п'ятеро людей отримали поранення. За попередніми даними, удару було завдано ракетою Х-59.