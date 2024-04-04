Спасатели продолжают ликвидировать последствия прилета по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Спасатели продолжают ликвидировать последствия прилета по жилому массиву Новобаварского района Харькова, после ночных ударов «шахедов». Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Часть из отселенных жильцов самостоятельно нашла жилье, для остальных есть возможность временного размещения. Далее последует полное обследование здания и устранение аварийности, перекрытие крыши. Затем – оценка состояния дома и его восстановление», — отметил Синегубов.

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Ликвидация последствий "прилета" по жилмассиву Новобаварского района Харькова

Напомним, в результате ночной атаки на Харьков российских дронов Shahed погибли четыре человека, 11 получили ранения различной степени тяжести.



Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий рассказал, что оккупанты применили тактику «двойных ударов».