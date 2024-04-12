Краматорск: Жители разрушенных россиянами квартир получают денежные сертификаты на новое жилье

В Краматорске жители разрушенного российской ракетой дома получают денежные сертификаты на новое жилье. Фото: Краматорская ГВА

В Краматорске жители дома по ул. Николая Леонтовича,13 (бывшая ул. Марата), который 1 февраля 2023 года ракетным ударом разрушили россияне, продолжают получать сертификаты на приобретение нового жилья благодаря государственной программе «єВідновлення». Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что после подачи заявления в «Дію» о разрушенном имуществе комиссия в Краматорске проработала документы и определила суммы компенсаций для владельцев двенадцати квартир из 38.

«Сегодня жители получают 22 362 гривен за 1 квадратный метр разрушенного жилья. Общая сумма к выплате за 12 квартир составляет более 16 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Прием заявлений продолжается. Заявку можно подать в приложении или на портале «Дія» или в бумажном виде в ЦНАПе (ул. Богдана Хмельницкого, 8).

За консультациями можно обращаться (только для жителей Краматорской громады): ул. Вячеслава Чорновола (бывшая ул. Маяковского), 24, кабинет 1

▪ с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов;

▪ в субботу с 8 до 12 часов.

Телефон для справок: 050-425-0999.

Справка: участие в программе «єВідновлення» доступно владельцам жилья на неоккупированной территории или там, где не ведутся активные боевые действия.