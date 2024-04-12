Краматорськ: Жителі зруйнованих росіянами квартир отримують грошові сертифікати на нове житло

У Краматорську мешканці зруйнованого російською ракетою будинку отримують грошові сертифікати на нове житло. Фото: Краматорська МВА

У Краматорську мешканці будинку на вул. Миколи Леонтовича, 13 (колишня вул. Марата), який 1 лютого 2023 року ракетним ударом зруйнували росіяни, продовжують отримувати сертифікати на придбання нового житла завдяки державній програмі «ЄВідновлення». Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Зазначається, що після подання заяви до «Дії» про зруйноване майно комісія у Краматорську опрацювала документи та визначила суми компенсацій для власників дванадцяти квартир із 38.

«Сьогодні мешканці отримують 22 362 гривні за 1 квадратний метр зруйнованого житла. Загальна сума до виплати за 12 квартир становить понад 16 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні.

Прийом заяв триває. Заявку можна подати у додатку або на порталі «Дія» або у паперовому вигляді у ЦНАПі (вул. Богдана Хмельницького, 8).

За консультаціями можна звертатись (тільки для мешканців Краматорської громади): вул. В'ячеслава Чорновола (колишня вул. Маяковського), 24, кабінет 1

▪ з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години;

▪ у суботу з 8 до 12 години.

Телефон для довідок: 050-425-0999.

Довідка: участь у програмі «єВідновлення» доступна власникам житла на неокупованій території або там, де не ведуться активні бойові дії.