Росіяни застосовують отруйні речовини у боях за Очеретине Донецької області

Російські війська під час бойових дій за населений пункт Очеретине Донецької області застосували проти українських бійців хімічні отруйні речовини. Як заявив 23 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин, противник намагається закріпитись у південній частині селища.

«Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: у прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів увесь арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного», — розповів офіцер.

За словами Волошина, більшість території населеного пункту залишається під вогневим контролем Сил оборони України. Зокрема, українська артилерія контролює південну частину Очеретиного, а вогонь батарей спрямований таким чином, щоб вибити ворожі підрозділи з позицій, які він займає.

«Південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії, вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибивання супротивника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку», — наголосив підполковник.

Раніше повідомлялося, що російські війська змогли просунутися ще в селищі Очеретине Донецької області та зайняти більшу частину населеного пункту.