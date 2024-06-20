Автобус с украинцами слетел в кювет в Польше: 8 пострадавших, среди них — один ребенок

В Польше произошла авария. Фото: x.com/PolicjaLubelska

В польском селе Закренце произошло дорожно-транспортное происшествие утром, 20 июня. Автобус Киев-Варшава с 47 гражданами Украины съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.



По информации Комендатуры полиции города Красностав, по состоянию на 11:00 известно о 8 пострадавших (среди них 1 несовершеннолетний), все они находятся в медицинском учреждении.



Как отмечается, нет угрозы их жизни. Планируется, что 5 человек будут выписаны до конца дня.



В ведомстве уточнили, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус столкнулся с барьером.



Ранее мы писали, что в румынском городе Констанца 16 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовик и автобус, в котором находились 57 граждан Украины, в частности, 42 детей. В результате инцидента четырех человек госпитализировали.