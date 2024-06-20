Автобус з українцями злетів у кювет в Польщі: 8 постраждалих, серед них одна дитина

В Польщі сталася аварія. Фото: x.com/PolicjaLubelska

У польському селі Закренце сталася дорожньо-транспортна пригода вранці 20 червня. Автобус Київ-Варшава з 47 громадянами України з'їхав у кювет. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.



За інформацією Комендатури поліції міста Красностав, станом на 11:00 відомо про 8 постраждалих (серед них 1 неповнолітній), усі вони перебувають у медичній установі.



Як зазначається, загрози їхньому життю немає. Планується, що 5 постраждалих випишуть з лікарні до кінця дня.



У відомстві уточнили, що водій не впорався з керуванням, через що автобус зіштовхнувся із бар'єром.



Раніше ми писали, що у румунському місті Констанца 16 червня сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися вантажівка та автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема, 42 дітей. Внаслідок інциденту чотирьох постраждалих госпіталізували.