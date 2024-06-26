Дроны-камикадзе пограничников ударили по российским военным у Волчанска

Пограничники ударили дронами-камикадзе по военным РФ у Волчанска. Фото: кадр из видео

На Волчанском направлении пограничники нанесли удар дронами-камикадзе по месту сосредоточения оккупантов РФ, сообщил официальный Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.



«По меньшей мере двое захватчиков уничтожены», — говорится в заявлении Госпогранслужбы.



По данным Генштаба ВСУ, за сегодня противник трижды атаковал на Харьковском направлении, в районе Волчанска.



Отмечается, что все штурмы россиян подразделения Сил обороны отбили. В то же время авиация оккупантов, со стороны Белгорода нанесла удары одиннадцатью КАБами по позициям ВСУ у населенного пункта Липцы.



Ранее на Покровском направлении произошло 13 боевых столкновений, ВС РФ потеряли почти 300 человек убитыми и ранеными.



ВСУ также уничтожили танк, две бронированные машины, две артиллерийские системы и два автомобиля.



Напомним, по состоянию на 26 июня оккупационная армия РФ потеряла в Украине 1220 солдат ранеными и убитыми.



Также Вооруженные силы Украины уничтожили 4 танка, 19 боевых бронированных машин (ББМ) и 40 артиллерийских систем.