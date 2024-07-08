Россияне обстреляли Покровск из РСЗО «Смерч»: трое погибших и двое раненых

В результате утренней атаки на Покровск трое людей погибли, еще трое — получили ранения. Предварительно, правоохранительные органы выяснили, что оккупанты ударили по городу с помощью РСЗО «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
«В Покровске россияне убили трех человек, еще двое травмированы — полиция фиксирует последствия удара», — говорится в сообщении.
По данным областной прокуратуры, в результате попадания средства поражения по территории частного предприятия погибли трое граждан. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и женщина 36 лет.
В ведомстве отметили, что удар пришелся по частному предприятию, также повреждено здание и гражданские авто.
На месте попадания работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также все профильные службы.
Ранее мы писали, что три человека погибли в Покровске Донецкой области в результате утреннего обстрела российских войск 8 июля.
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