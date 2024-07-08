Россияне обстреляли Покровск из РСЗО «Смерч»: трое погибших и двое раненых

РФ атаковала Покровск. Фото: Вадим Филашкин

В результате утренней атаки на Покровск трое людей погибли, еще трое — получили ранения. Предварительно, правоохранительные органы выяснили, что оккупанты ударили по городу с помощью РСЗО «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В Покровске россияне убили трех человек, еще двое травмированы — полиция фиксирует последствия удара», — говорится в сообщении.



По данным областной прокуратуры, в результате попадания средства поражения по территории частного предприятия погибли трое граждан. Кроме того, множественные резаные раны и осколочные ранения получили 24-летний мужчина и женщина 36 лет.

В ведомстве отметили, что удар пришелся по частному предприятию, также повреждено здание и гражданские авто.



На месте попадания работали взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также все профильные службы.



Ранее мы писали, что три человека погибли в Покровске Донецкой области в результате утреннего обстрела российских войск 8 июля.