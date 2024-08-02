Населені пункти Донецької області 16 разів були обстріляні росіянами минулої доби

Населені пункти Донецької області щодня зазнають російських обстрілів. Фото: ОВА

Російська армія 16 разів обстрілювала населені пункти Донецької області протягом минулої доби. Про це станом на ранок 2 серпня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено одну людину.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 багатоповерхівок, у Вовченці — приватний будинок. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків та лінію електропередач. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та адмінбудівлю. Обстріляно Гродівку та Малинівку.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Ставках — 4. В Іванопіллі Костянтинівської громади поранено одну особу, пошкоджено 3 будинки та лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, у Берестку — 8.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків, багатоповерхівку та нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську зруйновано адмінбудівлю, у Серебрянці пошкоджено будинок.

З лінії фронту евакуйовано 515 осіб, зокрема 55 дітей, повідомив начальник ОВА.