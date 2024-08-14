Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ

Общество



В Новогродовке на Донетчине продлили комендантский час. С 15 августа ограничение на передвижение будет действовать с 15:00 до 11:00.



Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что при необходимости на территории Курской области создадут военные комендатуры.



Генпрокурор при Верховном суде Германии Йенс Роммель получил ордер на арест гражданина Украины, проживающего в Польше, который проходит подозреваемым по делу о диверсии на системе газопроводов «Северный поток».



В Торецке по состоянию на 14 августа остаются около 3 тысяч человек, они живут в подвальных помещениях. Эвакуация проходит в медленном темпе - 10-15 человек каждый день.



На оккупированной территории Донецкой области силовики ФСБ задержали женщину с паспортом РФ, ее обвиняют в государственной измене. Как утверждается, задержанная подозревается в сборе и передаче секретных сведений спецслужбам Украины.



Боевые действия



По данным эксперта немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска сосредоточились на взятии Покровска Донецкой области. Из-за этого они приостановили наступление на трассу Константиновка — Покровск.



Украинские силы недавно продвинулись к западу от села Спорное юго-восточнее города Северск Донецкой области, а также северо-западнее села Вербовое в западной части Запорожской области.



Российские военные обстреляли Купянск Харьковской области, один гражданский получил ранения.



Украинская армия нанесла удар по полигону российских войск в районе сел Куликовское Запорожской области и Бабах-Тарамы Донецкой области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В госпиталь в Бердянске поступило 15 раненых россиян разной степени тяжести, также уничтожены грузовик и БМП. «Новости Донбасса» обнаружили на карте пожаров NASA FIRMS, что около 13:00 в этом районе произошло возгорание. Андрющенко отметил, что это последствия удара.



ВСУ продвинулись в Курской области от одного до двух километров на разных участках с начала суток. Еще более 100 пленных российских военных за этот же период.



Российский Z-блогер Юрий Подоляка пишет, что украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России – Ольговка, Малую Локню и Кругленькое. ВСУ сумели закрепиться в Черкасских Конопельках, и таким образом выровняли фронт перед очевидным дальнейшим ударом на Гирьи.



В ночь на 14 августа украинские дальнобойные дроны совершили самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ. Под ударом – аэродромы «Воронеж», «Курск», «Борисоглебск» и «Саваслейка». В результате атаки на территории аэродрома «Саваслейка» зафиксировали пожар на складах горюче-смазочных материалов.



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