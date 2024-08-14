Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ

14 августа 2024, 23:00

Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ

Общество

В Новогродовке на Донетчине продлили комендантский час. С 15 августа ограничение на передвижение будет действовать с 15:00 до 11:00.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что при необходимости на территории Курской области создадут военные комендатуры.

Генпрокурор при Верховном суде Германии Йенс Роммель получил ордер на арест гражданина Украины, проживающего в Польше, который проходит подозреваемым по делу о диверсии на системе газопроводов «Северный поток».

В Торецке по состоянию на 14 августа остаются около 3 тысяч человек, они живут в подвальных помещениях. Эвакуация проходит в медленном темпе - 10-15 человек каждый день.

На оккупированной территории Донецкой области силовики ФСБ задержали женщину с паспортом РФ, ее обвиняют в государственной измене. Как утверждается, задержанная подозревается в сборе и передаче секретных сведений спецслужбам Украины.

Боевые действия

По данным эксперта немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска сосредоточились на взятии Покровска Донецкой области. Из-за этого они приостановили наступление на трассу Константиновка — Покровск.

Украинские силы недавно продвинулись к западу от села Спорное юго-восточнее города Северск Донецкой области, а также северо-западнее села Вербовое в западной части Запорожской области.

Российские военные обстреляли Купянск Харьковской области, один гражданский получил ранения.

Украинская армия нанесла удар по полигону российских войск в районе сел Куликовское Запорожской области и Бабах-Тарамы Донецкой области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В госпиталь в Бердянске поступило 15 раненых россиян разной степени тяжести, также уничтожены грузовик и БМП. «Новости Донбасса» обнаружили на карте пожаров NASA FIRMS, что около 13:00 в этом районе произошло возгорание. Андрющенко отметил, что это последствия удара.

ВСУ продвинулись в Курской области от одного до двух километров на разных участках с начала суток. Еще более 100 пленных российских военных за этот же период.

Российский Z-блогер Юрий Подоляка пишет, что украинским военным удалось взять под контроль еще четыре населенных пункта Курской области России – Ольговка, Малую Локню и Кругленькое. ВСУ сумели закрепиться в Черкасских Конопельках, и таким образом выровняли фронт перед очевидным дальнейшим ударом на Гирьи.

В ночь на 14 августа украинские дальнобойные дроны совершили самую масштабную атаку на военные аэродромы РФ. Под ударом – аэродромы «Воронеж», «Курск», «Борисоглебск» и «Саваслейка». В результате атаки на территории аэродрома «Саваслейка» зафиксировали пожар на складах горюче-смазочных материалов.

Новости Донбасса в видеоформате:



Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

Уважаемые читатели! Мы хотим сделать нашу рассылку более интересной и полезной, поэтому просим ответить на несколько вопросов.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
10:44
На оккупированной Донетчине ФСБ задержала подозреваемую в «госизмене» женщину
23:14
Главное за день: ВСУ окапываются в Курской области РФ. «Кадыровцев» взяли в плен
19:01
Эвакуированных жителей Курской области отправят на оккупированные территории Украины. Где их разместят
16:28
Россияне забирают гумпомощь у украинцев в оккупации и отдают жителям Курской области
15:25
В Донецке умерла девочка-велосипедистка, пострадавшая при наезде грузовика на спортсменов
14:58
Два человека погибли и около 30 пострадали в результате обстрела в оккупированном Лисичанске
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
все новости
23:22
Российская армия оккупировала Желанное и Орловку в Донецкой области – DeepState
23:00
Главное за день: ВСУ продвигаются в Курской области. Атака на военные аэродромы РФ
22:46
Большинство украинцев выступают за международную администрацию на Донбассе после деоккупации – опрос
22:13
«Обстановка очень сложная»: в Донецкой ОВА назвали города, которые Россия прежде всего хочет захватить
21:37
ВСУ взяли под контроль еще четыре села и расширили плацдарм в Курской области – Bild
20:34
В Новогродовке на Донетчине продлили комендантский час. Когда жителям можно находиться на улице
19:32
Силы обороны Украины нанесли удар по полигону армии РФ на границе Донетчины и Запорожья: ранены 15 оккупантов
18:31
Самая масштабная атака Украины на военные аэродромы РФ: появилось видео удара по авиабазе «Саваслейка»
17:56
Появились спутниковые фото с последствиями ночного удара по аэродрому «Борисоглебск» в РФ
17:18
Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
16:30
По делу о подрыве газопроводов «Северный поток» в Германии выдали ордер на арест украинца — СМИ
16:13
Люди живут в подвалах, эвакуация проходит медленно: Филашкин рассказал о ситуации в Торецке
15:59
ВСУ отбили у оккупантов позиции вблизи Северска и продвинулись на Запорожье – ISW
15:37
ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14:47
Оккупанты ударили по пункту выдачы гумпомощи в Купянске: есть пострадавший
14:39
Войска РФ приостановили наступление на «дорогу жизни» и сосредоточились на взятии Покровска — аналитик BILD
13:59
ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
13:45
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщено о подозрении
13:36
Силы обороны в Курской области уничтожили Су-34
13:26
Армия РФ обстреляла два энергообъекта в Украине: детали
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому военному аэродрому «Саваслейка». Фото: кадр из видео Самая масштабная атака Украины на военные аэродромы РФ: появилось видео удара по авиабазе «Саваслейка»
14 августа, 18:31
Совещание руководства Украины по ситуации в Курской области. Фото: Офис президента Украина допускает создание военных комендатур в Курской области. Что говорит руководство страны
14 августа, 17:18
Украинские журналисты побывали на Курщине. Кад из видео ВСУ привезли гуманитарную помощь жителям Суджи
14 августа, 15:37
Зеленский заявил о сегодняшнем продвижении Вооружённых сил Украины в Курской областию Фото: скрин с видео ВСУ продвигаются в Курской области, более 100 военных РФ в плену за утро — Зеленский
14 августа, 13:59
Военные аэродромы в Воронежской области России ночью были атакованы беспилотниками ВСУ. Кадр из видео Ночью беспилотники ВСУ атаковали военные аэродромы в Воронежской области России
14 августа, 10:58
Аэродром «Саваслейка» в Нижегородской области России. Фото из открытых источников В Нижегородской области РФ дроны атаковали авиабазу «Саваслейка»
14 августа, 08:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор