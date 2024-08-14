Головне за день: ЗСУ просуваються у Курській області. Атака на військові аеродроми РФ

Суспільство



У Новогродівці на Донеччині продовжили комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування діятиме з 15:00 до 11:00.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив , що за потреби на території Курської області створять військові комендатури.



Генпрокурор при Верховному суді Німеччини Єнс Роммель отримав ордер на арешт громадянина України, який проживає в Польщі, який проходить підозрюваним у справі про диверсію на системі газопроводів «Північний потік».



У Торецьку станом на залишаються близько 3 тисяч осіб, вони мешкають у підвальних приміщеннях. Евакуація проходить у повільному темпі – 10-15 осіб щодня.



На окупованій території Донецької області силовики ФСБ затримали жінку з паспортом РФ, її звинувачують у державній зраді. Як стверджується, затримана підозрюється у зборі та передачі секретних відомостей спецслужбам України.



Бойові дії



За даними експерта німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке, російські війська зосередилися на взятті Покровська на Донеччині. Через це вони призупинили наступ на трасу Костянтинівка – Покровськ.



Українські сили нещодавно просунулися на захід від села Спірне на південний схід від міста Сіверськ Донецької області, а також на північний захід від села Вербове у Запорізької області.



Російські військові обстріляли Куп'янськ Харківської області, один цивільний отримав поранення.



Українська армія завдала удару по полігону російських військ у районі сіл Куликівське Запорізької області та Бабах-Тарами Донецької області, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. До госпіталю в Бердянську надійшло 15 поранених росіян різного ступеня тяжкості, також знищено вантажівку та БМП. "Новини Донбасу" виявили на карті пожеж NASA FIRMS, що близько 13:00 у цьому районі сталося загоряння. Андрющенко наголосив, що це наслідки удару.



ЗСУ просунулися на Курщині від одного до двох кілометрів на різних ділянках з початку доби. Ще понад сто полонених російських військових за цей же період.



Російський Z-блогер Юрій Подоляка пише , що українським військовим вдалося взяти під контроль ще чотири населені пункти Курської області Росії – Ольгівку, Малу Локню та Кругленьке. ЗСУ зуміли закріпитися у Черкаських Конопельках, і таким чином вирівняли фронт перед очевидним подальшим ударом на Гір'ї.



У ніч на 14 серпня українські далекобійні дрони здійснили наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ. Під ударом – аеродроми «Вороніж», «Курськ», «Борисоглібськ» та «Саваслейка». Внаслідок атаки на території аеродрому «Саваслейка» зафіксували пожежу на складах пально-мастильних матеріалів.



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