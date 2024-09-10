Дрони масовано атакували Підмосков'я та ще кілька регіонів РФ

Уламки збитого безпілотника потрапили в багатоповерхівку під Москвою. Фото: Baza

У Росії відразу кілька областей у ніч на 10 вересня зазнали атаки із застосуванням безпілотників. Російська сторона зокрема заявляє про «відбиття» повітряного нападу під Москвою, де сталися пожежі в будинках і фіксується загоряння в аеропорту «Жуковський». Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та російські ЗМІ.

Мер російської столиці заявив про дронову атаку близько половини третьої ночі за місцевим часом. Спочатку він стверджував про збиття дрону літакового типу у міському окрузі Люберці.

Пізніше «географія» роботи ППО розширилася на Раменське (там розташований аеропорт «Жуківський»), Подільськ, Коломна, міський округ Домодєдово (район міжнародного аеропорту).

Зазначається, що роботу всіх московських аеропортів було припинено через атаку дронів — запроваджено план «Килим»: літаки не приймали на посадку і заморозили зліт.

Як стверджує влада Московської області, всього ППО збило «14 безпілотників у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна». Також російські чиновники заявили про роботи щодо усунення наслідків падіння нібито уламків збитого безпілотника в районі аеропорту «Жуковський» (Раменське). Але в мережі з'явилися кадри, як через вибух нібито постраждала злітно-посадкова смуга, і в районі аеродрому сталася пожежа.

У місті Раменське на тлі роботи ППО сталося падіння безпілотників на три багатоповерхівки: на Спортивному проїзді, на вулицях Високовольтної та Фабричної. Через це у будинках виникли пожежі.

Влада заявила вранці, що «за уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей... Загинула 46-річна жінка (раніше повідомлялося про загибель 9-річної дитини, ця інформація не підтвердилася)».

Сьогодні вранці Міністерство оборони РФ повідомило, що 144 українські безпілотники за ніч знищені силами ППО над територією Росії.

За інформацією відомства, 72 БПЛА було знищено над територією Брянської області, 20 — над територією Московської області, 14 — над територією Курської області, 13 — над територією Тульської області, вісім — над територією Білгородської області, сім — над територією Калужської області, 5 — над територією Воронезької області, чотири — над територією Липецької області та один над територією Орловської області.