В Екатеринбурге подорвали росгвардейцев на КПП: совместная операция ГУР и местного подполья

В российском Екатеринбурге 11 сентября прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии. В результате детонации был взорван личный состав. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).
«Акт возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора», — говорится в сообщении.
В разведке уточнили, что изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников.
Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.
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