В Екатеринбурге подорвали росгвардейцев на КПП: совместная операция ГУР и местного подполья

В Екатеринбурге взорвали росгвардейцев на КПП воинской части. Фото: ГУР МОУ

В российском Екатеринбурге 11 сентября прогремел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии. В результате детонации был взорван личный состав. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).



«Акт возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины осуществили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, которое действует против путинского режима на территории государства-агрессора», — говорится в сообщении.

В разведке уточнили, что изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников.



Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.