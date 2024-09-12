У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП: спільна операція ГУР та місцевого підпілля

У Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини. Фото: ГУР МОУ

У російському Єкатеринбурзі 11 вересня пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, де базуються військовослужбовці росгвардії. Внаслідок детонації було підірвано особовий склад. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).



«Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора», — йдеться у повідомленні.

У розвідці уточнили, що виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. Внаслідок детонації було підірвано особовий склад, пошкодження отримала автомобільна техніка російських злочинців.



Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря було піднято гелікоптер медичної евакуації.