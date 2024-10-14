«Боротьба йде за кожні під'їзд та вулицю»: у ЗСУ розповіли, які райони Торецька контролює армія РФ

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

Ситуація в Торецьку справді важка, динамічна і постійно змінюється. Про це ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, боротьба йде буквально за кожні під'їзд та вулицю.



«Ми бачимо, що східні та південно-східні райони міста – зараз там перебуває ворог. Проте за інші частини міста точаться активні бої. І ми стримуємо там ворога. Противник штурмує наші позиції малими групами – це по 5-7 осіб під прикриттям артилерії, мінометів, FPV», – розповіла речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що Росія відновила наступальні дії на кордоні Донецької та Запорізької областей.